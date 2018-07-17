Мусор нужно вывозить хотя бы раз в день: кардиолог

Население выражает недовольство по поводу нерегулярного вывоза мусора с территорий. Как передает «Арменпресс», этот вопрос в беседе с журналистами обсуждали председатель ОО «Консультативный Центр ;потребителей» Карен Чилингарян и руководитель терапевтической службы медобъединения №2, кардиолог Ламара Манукян. Председатель ОО «Консультативный центр потребителей» Карен Чилингарян назвал позорной ситуацию с вывозом мусора в столице в последние дни. Напомним, что из-за несвоевременного вывоза отходов, во всех административных районах Еревана мусорные баки превратились в настоящие мусорные свалки. При этом ситуация усугубляется погодными условиями: в отдельные дни температура воздуха превышала отметку +40 градусов.

Чилингарян обратил внимание на тот факт, что в данном вопросе действующее законодательство никак не защищает права потребителей. «В 2011 году был в спешке принят закон о «О вывозе мусора и санитарной очистке», в котором прописаны только лишь обязанности потребителей», - заметил он.

Эксперт проинформировал, что, согласно правительственному решению, при температуре до +5 градусов вывоз мусора должен осуществляться раз в три дня, а при температуре выше +5 градусов – ежедневно. «Мы же стали свидетелями того, как мусор днями не вывозится при 40-а градусной жаре», - отметил он.

Несвоевременный вывоз мусора со стороны компании «Санитек» несет в себе серьезные риски для здоровья.

Как отметила руководитель терапевтической службы медобъединения №2 Ламара Манукян на пресс-конференции 17 июля, при разложении мусора в воздух попадают химические соединения, которые могут нанести ощутимый вред здоровью. В частности, речь идет о сероуглероде, который вызывает аллергию, сухость во рту, снижение трудоспособности. Канцерогены попадают в атмосферу и в процессе сжигания органических отходов. Таким образом, привычка многих любителей пикников сжигать после себя мусор может быть небезопасна для здоровья.

Помимо этого, скопления мусора становятся благоприятной средой для размножения различных болезнетворных бактерий. При этом инфекции распространяются через грызунов, комаров, бродячих животных. Оставшись без родительского присмотра, дети могут играть в непосредственной близости от мусорных баков, и тем самым, через контакт с загрязненной средой, «заработать» кишечные инфекции. В связи с этим Манукян назвала неслучайным тот факт, что в последнее время наблюдается рост заболеваемости кишечными инфекциями среди детей.

Эксперт отметила, что, согласно международным нормам, в случае, если среднесуточная температура воздуха превышает +22 градусов, вывоз мусора должен осуществляться три раза в день. Между тем подобные стандарты в Армении не действуют.

Со своей стороны Чилингарян добавил, что при бывшем градоначальнике Тароне Маркаряне проблемы с вывозом мусора также не решались на должном уровне. «Не знаю, с чем это связано, но в последние дни ситуация в этой сфере только ухудшилась», - сказал эксперт.