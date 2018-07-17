Более 50 тыс. мигрантов прибыли в Европу с начала года

Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 50 тыс. человек, более 1 тыс. 440 человек погибли или пропали без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

"По данным МОМ, по состоянию на 15 июля, в Европу прибыли 50 тыс. 872 мигранта и беженца, погибли 1 тыс. 443 человека", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман. Примерно по 35% прибывших приняли Италия и Испания, около 29% - Греция, отметил он.

Официальный представитель напомнил, что в прошлом году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыли около 110 тыс. мигрантов и беженцев, а в 2016 году - около 242 тыс.

Миллман обратил внимание на резкий рост числа мигрантов и беженцев, направляющихся в Испанию. Всего с начала года в эту страну прибыли 18 тыс. 16 человек, и в текущем году Испания превзошла в этом отношении Италию и Грецию. Кроме того, 2 тыс. 874 мигранта и беженца попытались проникнуть испанские африканские анклавы Сеуту и Мелилью.

Всего в мире, по данным МОМ, с начала 2018 года погибли 2 тыс. 186 мигрантов и беженцев. При этом средиземноморский маршрут миграции в Европу остается самым опасным.