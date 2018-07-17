ФФА опровергает слухи об отставке Рубена Айрапетяна

После заседания исполкома Федерации футбола Армении (ФФА) во вторник глава организации Рубен Айрапетян опроверг слухи о своей отставке и прокомментировал сложившуюся ситуацию. В беседе с «Арменпресс» это подтвердил пресс-секретарь Федерации футбола Армении Тигран Исраэлян.



Тигран Исраэлян заявил о том, что вопрос отставки Рубена Айрапетяна во время заседания исполкома не обсуждался, а сведения, публикуемые на этот счет в прессе, не соответствуют действительности. Рубен Айрапетян лично присутствовал на зседании.



Ранее СМИ сообщали о скорой отставке Айрпатеяна с поста главы ФФА, а также называли имя его возможного преемника - главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.Айрапетян также сообщил, что во время сегодняшнего заседания исполкома ФФА обсуждался вопрос возвращения в Высшую лигу футбольного клуба "Ширак". По его словам, пойдя навстречу многочисленным просьбам гюмрийских футбольных болельщиков, "Ширак" был возвращён в высшую лигу.Во время выездного заседания ФФА 30-го июня восемь футбольных клубов, в том числе и "Ширак", были исключены из Футбольной Федерации Армении и лишены права участвовать в соревнованиях под эгидой организации.Ранее дисциплинарный комитет ФФА за попытку организовать договорной матч с клубом "Бананц" принял решение пожизненно лишить спортивного директора "Ширака" Арарата Арутюняна права заниматься футбольной деятельностью. Сам клуб был оштрафован на 7 миллионов драмов ($14,5 тысяч) и лишен 12 очков (в рамках чемпионата страны). Футбольная федерация Армении (ФФА) вскоре будет избирать нового президента. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook."ФФА – это независимая общественная организация, и она сама принимает решения, но я надеюсь, что вскоре и там произойдут логичные изменения. Насколько я знаю, скоро ФФА будет выбирать нового главу и я надеюсь, что выборы приведут к изменениям. Очевидно, что изменения назрели, они необходимы футболу", - заявил Пашинян.Он также отметил, что у армянского футбола есть большой потенциал, и его необходимо актуализировать."Прошедший чемпионат мира в России показал, что успеха достигают команды с сильными внутренними первенствами, чего у нас нет. Изменения в футболе должны касаться и этого", - заявил Пашинян.Премьер-министр Армении также поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с победой французов на чемпионате мира, поздравил также и Владимира Путина в связи с прекрасно организованным "мундиалем".Французы в финале чемпионата мира в воскресенье обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2 и стали двукратными чемпионами мира.