В Армении завершились состязания между снайперами Южного военного округа и Минобороны Армении

На высокогорном полигоне «Камхуд» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершился чемпионат «Дружбы» по тактико-специальной подготовке из снайперского оружия среди снайперов соединения и минобороны Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие-снайперы состязались в уничтожении мишеней с первого без пристрелочного выстрела с использованием подручных средств маскировки огневых позиций, а также на открытой местности без естественных укрытий. Особое внимание уделялось маскировке, вопросам скрытного передвижения на поле боя и баллистическим условиям ведения огня в высокогорье.

В ходе стрельб военнослужащие поражали движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели условного противника, вели тактические снайперские дуэли, отрабатывали действия снайперских пар.

Завершились состязания сдачей военнослужащими двух стран комплексных упражнений, включающие в себя задания по тактической, специальной и огневой подготовке. По их результатам все участники получили положительные оценки.

По результатам соревнований лучшие снайперы двух стран в сентябре текущего года примут участие в чемпионате «Дружбы», проводимого по условиям конкурса «Снайперский рубеж».

В полевых снайперских состязаниях среди участников двух стран в Закавказье приняли участие более 100 военнослужащих.