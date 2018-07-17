В Армении завершились состязания между снайперами Южного военного округа и Минобороны Армении
На высокогорном полигоне «Камхуд» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершился чемпионат «Дружбы» по тактико-специальной подготовке из снайперского оружия среди снайперов соединения и минобороны Армении.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие-снайперы состязались в уничтожении мишеней с первого без пристрелочного выстрела с использованием подручных средств маскировки огневых позиций, а также на открытой местности без естественных укрытий. Особое внимание уделялось маскировке, вопросам скрытного передвижения на поле боя и баллистическим условиям ведения огня в высокогорье.
В ходе стрельб военнослужащие поражали движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели условного противника, вели тактические снайперские дуэли, отрабатывали действия снайперских пар.
Завершились состязания сдачей военнослужащими двух стран комплексных упражнений, включающие в себя задания по тактической, специальной и огневой подготовке. По их результатам все участники получили положительные оценки.
По результатам соревнований лучшие снайперы двух стран в сентябре текущего года примут участие в чемпионате «Дружбы», проводимого по условиям конкурса «Снайперский рубеж».
В полевых снайперских состязаниях среди участников двух стран в Закавказье приняли участие более 100 военнослужащих.