Возбуждено уголовное дело по поводу похищения человека и применения к нему насилия с участием Нарека Саргсяна

Главным управлением уголовного розыска полиции были подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру материалы по факту похищения человека Нареком Саргсяном, где по предоставленным материалам было возбуждено уголовное дело. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

«Как отмечается в сообщении, сотрудники полиции в ходе следственных мероприятий выяснили, что в прошлом году был похищен и избит 49-летний мужчина. Согласно предварительным данным, он хотел открыть ночной клуб для иностранных туристов. В середине августа начальник охраны Нарека Саргсяна Артем Петросян пригласил его на встречу. На перекрестке улиц Туманяна и Налбандяна Артем Петросян с другими лицами похитили мужчину и, вопреки его воле, перевезли в подвал дома, где проживал Нарек Саргсян.



"Там мужчину избили. Нарек Саргсян угрожал ему пистолетом, а затем зажигалкой прижигал разные части тела, причиняя увечья. После этого мужчину перевезли в административное здание пункта обслуживания грузовиков "Скания" в Норагавите и снова избили. Потерпевшего отпустили, когда он пообещал, что больше не будет заниматься ночным клубом. О преступлении ранее не сообщалось", - отмечено в сообщении.

С учетом наличия в сообщении признаков явного преступления, решением прокурора по особо важным делам было возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК Армении. Ведется расследование.

Напомним, что Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает о том, что в СНБ поступили оперативные данные, согласно которым в одной из квартир дома по улице Арами спрятаны наркотики в особо крупном размере и оружие. Служба национальной безопасности осуществила оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что квартира принадлежит гражданину РА, 31-летнему жителю Еревана Нареку Александровичу Саргсяну. В рамках операции сотрудники СНБ в течение нескольких дней проводили слежку на ул. Арами и 25 июня 2018 г. подвергли приводу Сероба Саакяна и Владимира Шагинянца в тот момент, когде те с чемоданами выходили из из дома на вышеуказанной улице.

В результате допроса в Следственном управлении СНБ выяснилось, что подвергнутый приводу Сероб Саакян является близким другом прятавшего наркотики и оружие Нарека Саргсяна. С.Саакян оказался в поле зрения правоохранителей в связи с оказанием содействия Нареку Саргсяну.

В результате следственных действий стало известно, что 22 июня 2018 г. Нарек Саргсян вместе со своим телохранителем Артемом Петросяном вылетел в Москву, чтобы оттуда отправиться в одну из европейских стран. Перед тем, как покинуть территорию Армении, Саргсян через своего телохранителя передал Серобу Саакяну ключи от квартиры в одном из зданий на улице Арами, а уже 25 июня через того же телохранителя попросил перевезти находившиеся в вышеуказанной квартире два чемодана в другое место.

Во время личного обыска в находившихся у Владимира Шагинянца и Сероба Саакяна чемоданах были обнаружены и изъяты наркотики кокаин и метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, пули, таблетки неизвестного происхождения, стеклянные и пластмассовые трубки с беловатыми и черными следами, капельницы, которые, по всей вероятности, применялись для использования наркотиков, а также другие вещи.

Найденное оружие отправлено на экспертизу для выяснения их участия в других преступлениях.

Кроме того, в Службе национальной безопасности было получено сообщение о том, что еще в 2013 г. Нарек Саргсян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, забрал у него 14 графических рисунков художника стоимостью 280 тыс. долларов США, пообещав заплатить за них 28 тыс. долларов, а на остальную сумму основать совместное казино и покровительствовать его деятельности. Завладев картинами, Саргсян не выполнил обещания и, проигнорировав многочисленные требования потерпевшего, отказался их возвращать.

По данному факту в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст.178 УК РА, в рамках которого 4 июля был проведен обыск в месте регистрации Нарека Саргсяна, где были обнаружены похищенные Нареком Саргсяном картины, а также 115 тыс. долларов США, 27 тыс. евро, дорогие часы, многочисленные золотые монеты, украшения, законность обстоятельств приобретения которых должна быть проверена в рамках производства уголовного дела.

В ходе обыска отец Нарека Саргсяна, Александр Саргсян, сообщил, что картины якобы были куплены им. А.Саргсян был допрошен в Следственном управлении СНБ в связи с обстоятельствами сделки. Кроме того, была проведена очная ставка с представившим сообщение лицом, который продолжал настаивать на том, что картины обманным путем похитил у него Нарек Саргсян. После обыска брат Нарека Саргсяна, Айк Саргсян, не был приглашен в СНБ РА. Он участвовал в следственных действиях в другом правоохранительном органе.

Для установления принадлежности картин кисти мастера и их стоимости назначена соответствующая экспертиза.

Обыск был проведен и в принадлежащих Нареку Саргсяну помещениях, а также эксплуатируемых им дорогих иномарках. В сейфе, который находился в его кабинете, была обнаружена стеклянная тара с похожим на наркотик веществом.

Отметим, что один из автомобилей - Mercedes-Benz GLE 400 4matic стоимостсью 90 тыс. долларов, 2017 г. выпуска – без колебаний был подарен своей подруге личностью, ведущей развратный образ жизни и известной своим участием в сомнительных сделках.

Нарек Саргсян и Артем Петросян привлечены в качестве обвиняемых. Они объявлены в розыск. В качестве меры пресечения избран арест.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.