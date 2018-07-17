Недостатки и изъяны есть как у действующего ИК, так и у предлагаемых новых моделей: обсуждение реформ избирательного законодательства

В Национальном Собрании Армении 17 июля проходит очередное заседание рабочей группы по вопросу внесения поправок в Избирательный кодекс республики. Как передает «Арменпресс», в состав рабочей группы входят 4 парламентские силы, по 3 представителя от каждой.

Бывший министр юстиции Армении, член РПА Давид Арутюнян представил недостатки и изъяны как действующего ИК, так и предлагаемых новых моделей. По его словам, у действующего ИК – 2 основных недостатка: персонификация политической силы, когда электорат голосует за личности, что автоматически приносит голоса и политической силе, которую тот пфредставляет, что имеет и положительные стороны, так как именно они формируют политические силы.

Второй недостаток – механизм подсчета голосов. Если на участках закреплено примерно одинаковое число избирателей, а распределение голосов происходит по очередности места, набранного на одном участке, то может получиться, что, к примеру, на одном участке проходит кандидат, набравший скажем 600 голосов, а на втором – не проходит кандидат, набравший 4000 голосов.

Предложенная модель выборов закрытым пропорциональным списком противоречит идее прямых выборов. Очередность в списке устанавливается элитой партии, а не народом, по словам Арутюняна, партию продвигает ее локомотив, затем в парламент могут пройти лица, избранные верхушкой партии.

Кроме того, модель выборов закрытым пропорциональным списком приводит к остсутствию депутатов с пкраин, приводя к сверхцентрализации в Ереване.

«Что касается «открытых списков», народ показывает голосами свои предочтения, однако списки не привязаны территориально. Хотя в этом случае отпадает роль вергушки в выборе кандидатов. Опять же – затруднен механизм подсчета голосов: если в выборах участвует 10 партий, у каждой – список из 100 кандидатов, то заполнять придется таблицы из 1000 строк, что является недостатком»,- сказал он.

По четвертой предложенной модели - выборы закрытым пропорциональным списком, с определенными квотами, в списке местные кандидаты должны занимать каждое 6 место, начиная с самых крупных областей. По этой модели списки также составляются верхушкой, кроме того, маленьким областям не остается шансов быть представленными в парламенте.