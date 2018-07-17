Спасатели обнаружили труп пропавшего накануне Комитаса Саргсяна

Спасатели и односельчаме обнаружили труп пропавшего накануне жителя села Мадина Гегаркуникской области Комитаса Саргсяна, 1956 г.р. труп был обнаружен утром, в районе 10 часов, на границе селений Лернакерт-Мадина. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает староста села Мадина Вреж Саргсян, Комитаса Саргсяна искали с 11 часов вчерашнего дня.

По предварительной версии, он отправился за пасущимся стадом и упал с обрыва. Предстоит суд-мед экспертиза, которая выявит причины смерти.