WP: Трамп пренебрег материалами, составленными его помощниками для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп проигнорировал большинство пунктов 100-страничного документа, составленного его помощниками для встречи главы США с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник в Хельсинки. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, то, как Трамп вел диалог, "в значительной мере шло вразрез с планом", который предполагал, что президент США займет жесткую позицию на переговорах. В частности, помощники главы Белого дома перед встречей обсуждали с ним такие аспекты, как осуждение воссоединения Крыма с Россией и якобы имевшее место вмешательство Москвы в выборы в 2016 году. Трамп, однако, "изменил решение по ходу игры" и вел переговоры по-своему, указывает собеседник газеты.

В понедельник в президентском дворце в центре Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что испытывает "огромное доверие" к разведывательным службам США, которые обвиняют Россию в том, что она якобы пыталась влиять на американский избирательный процесс в 2016 году. Однако, по словам президента США, Путин был "чрезвычайно тверд и решителен в своем отрицании" какого бы то ни было вмешательства России в ход выборов.