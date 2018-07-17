Женщина в Ереване облила мужчину бензином и подожгла
12:21, 17 Июль, 2018
Женщина в Ереване облила мужчину бензином и подожгла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
Как сказано в сообщении, накануне приблизительно в 22:00 в Центральное отделение полиции поступил сигнал о том, что в больницу доставлен мужчина с тепловыми ожогами 2-й и 3-й степени, а также ожогами головы и шеи.
Пострадавший – Валерий Г. 1963 года рождения - сообщил, что на улице Врацяна его облили бензином и подожгли.
Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что бензин на мужчину вылила Нунэ М.,1968 года рождения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.