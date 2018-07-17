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Женщина в Ереване облила мужчину бензином и подожгла


Женщина в Ереване облила мужчину бензином и подожгла. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. 

Как сказано в сообщении, накануне приблизительно в 22:00 в Центральное отделение полиции поступил сигнал о том, что в больницу доставлен мужчина с тепловыми ожогами 2-й и 3-й степени, а также ожогами головы и шеи. 
Пострадавший – Валерий Г. 1963 года рождения - сообщил, что на улице Врацяна его облили бензином и подожгли. 

Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что бензин на мужчину вылила Нунэ М.,1968 года рождения. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование. 


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