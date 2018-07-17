Трамп: США оплачивают безопасность Европы на 70-90%, а Европа ставит торговые барьеры

США вносят самый значительный вклад в бюджет НАТО, оплачивая на 70-90% оборону Европы, и в то же время несут ущерб от протекционистских мер европейцев. С такой позицией президент США Дональд Трамп выступил в понедельник в интервью телекомпании Fox News по итогам прошедшей в понедельник в Хельсинки встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Я весьма уважительно относился к участникам саммита НАТО в Брюсселе, - отметил он. - Но в то же время я заявил участникам, что США, возможно, оплачивают до 91% расходов. Как минимум, это 70% расходов на оборону НАТО, но, вероятно, это все же 91%. Итак, мы оплачиваем 91% расходов на то, чтобы обеспечить безопасность Европы, а тем временем Европа использует нас к своей выгоде в том, что касается тарифов и установления торговых барьеров. Это убивает нашу торговлю, ведь в прошлом году мы потеряли в результате около $151 млрд", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иными словами, они обходят нас в торговых вопросах, а мы защищаем их практически за бесценок, - подчеркнул Трамп. - Я заявил им, что так больше продолжаться не может и они обязаны увеличить свои расходы".