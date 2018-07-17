Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил с 70-летием видного офтальмолога А.Малаяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации НС Армении. В поздравлении сказано:

“Уважаемый профессор Малаян,

дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения и желаю всех благ!

Этот день – очередной повод окинуть взглядом пройденный Вами долгий путь и вновь оценить Ваш большой вклад в развитие армянской школы офтальмологии.

Безмерно рад, что Вы сумели тонкую, сложную работу хирурга-окулиста и многолетнюю научно-педагогическую деятельность совместить с организацией лечебного дела, продолжая дарить тысячам людей зрение, счастье и свет глаз.

И обращаясь к Вам, Вашей семье, возглавляемому Вами медицинскому коллективу с мудрым народным благословением “храни, как зеницу ока”, надеюсь, что благодаря Вашим ученикам армянская офтальмологическая школа и впредь будет уверенно достигать все новых высот.

Желаю Вам здоровья, благополучия, семейного счастья и новых профессиональных достижений”.