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Президент Армении Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Президент Армении Армен Саркисян подписал 17-го июля ряд законов, принятых НС Армении: он ратифицировал внесение изменений в договор о членстве в ЕАЭС и меморандум о создании программы «Творческая Европа» в рамках соглашения между Арменией и Еврокомиссией о культурном сотрудничестве.Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.


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