Трамп согласен с мнением Путина о позорно низком уровне отношений США и России

Президент США Дональд Трамп разделяет точку зрения главы российского государства Владимира Путина о позорно низком уровне американо-российских отношений. Как передает Арменпресс, об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы [США и Россия] еще никогда не скатывались так низко [в двусторонних отношениях], включая экономику. Возможно, мы устранили это падение, но все же оно вызывало раскол, и президент Путин сказал об этом", - заметил Трамп. Ранее в понедельник в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча российского и американского лидеров.

"Одна из вещей, которые он сказал мне в самом начале [саммита], заключалась в том, что это [нынешнее состояние российско-американских отношений] - настоящий позор, потому что в принципе мы способны совершить много добра, будь то гуманитарная помощь, Ближний Восток или Сирия", - посетовал президент США.

Он возлагает ответственность за плачевное состояние двусторонних отношений на "охоту на ведьм" - расследование утверждений о вмешательстве Москвы в выборы в США, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.