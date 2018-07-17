Взломана страница в Facebook руководителя информационной системы Св. Эчмиадзина иерея Ваграма Меликяна. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Уважаемые, только что, вероятно, усилиями членов печально известной инициативы, взломана моя страница в Facebook, там сделали подлую запись. Очевидно, что пересечены все границы здравомыслия и морали. Об этом же свидетельствуют несколько фальшивых страниц, которые компрометируют католикоса. Эти записи не имеют мичего общего ни со мной, ни с кем-то еще из числа служителей ААЦ»,- пишет он.

Поездка Католикоса всех армян Гарегина Второго в Гндеванк в Вайоцдзорской области в субботу обернулась скандалом – активисты движения “Новая Армения, новый Католикос” заблокировали автомобиль патриарха.

Машину Католикоса всех армян Гарегина II заблокировали активисты, выступающие с требованием его ухода, сообщил руководитель пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

"Сегодня Гарегин II совершил паломничество в монастырь Гндеванк (Вайоцдзорская епархия), где члены известной инициативы заблокировали передвижение патриарха. Машина Его Святейшества окружена, дорога из Гндеванка перекрыта автомобилями и камнями. Члены инициативы озвучивают угрозы. Духовному лидеру Армянской апостольской церкви грозит опасность", — написал иерей Ваграм.

По его словам, подобные действия предосудительны и совершающие их лица должны быть наказаны по всей строгости закона.

Позже стало известно, что на помощь патриарху пришла полиция, и он уехал на другом автомобиле. Активисты движения "Новая Армения – новый патриарх" уже несколько недель требуют, чтобы Католикос всех армян Гарегин II отрекся от сана. Несколько дней назад они ворвались в здание канцелярии Св. Эчмиадзина. 10 июля утром полиция их вывела. Демонстранты уходить отказывались – тогда их вынесли, держа за руки и за ноги. Позже начальник полиции сказал, что больше ничего полиция предпринимать не собирается.



Как сообщалось ранее, Активисты движения "Новая Армения – новый патриарх" провели акцию в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Об этом сообщил руководитель эчмиадзинской пресс-канцелярии иерей Ваграм Меликян. "Сегодня утром члены известной инициативы вновь попытались нарушить спокойствие и молитвенную атмосферу духовного центра всех армян провокационными действиями и оскорбительными выражениями в адрес Католикоса и священнослужителей", — написал иерей Ваграм на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 10 июля Верховный духовный совет ААЦ по призыву Гарегина II установил недельный срок участникам акции для прекращения антиканонической деятельности и возвращения путем раскаяния и покаяния в заботливое лоно Святого Эчмиадзина.

Противники Католикоса всех армян Гарегина II уже несколько недель требуют, чтобы глава армянской церкви отрекся от сана. Шестого июля они ворвались в здание канцелярии Св. Эчмиадзина. Утром следующего дня полиция попросила их покинуть здание. Демонстранты уходить отказывались – тогда их вынесли, держа за руки и за ноги. Акции протеста прошли в рамках инициативы "Новая Армения, новый патриарх", которые начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.