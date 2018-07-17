Активность судей свидетельствует о том, что их независимость становится реальностью: интервью Гагика Арутюняна

В случае пренебрежения судьи своими обязанностями или нарушения им норм права, к нему могут быть применены методы административного расследования, вплоть до прекращения его полномочий. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян, комментируя недовольство судей по поводу нескольких последних решений Высшего судебного совета Армении.

-Г-н Арутюнян, в прессе были публикации о том, что несколько последних решений Высшего судебного совета Армении вызвали недовольство судей. Как вы к этому относитесь?

-Мой ответ может вас смутить, однако я оцениваю это положительно. Активность судей свидетельствует о том, что их независимость становится реальностью. Раньше это закончилось бы административным процессом.

Положительно и то, что призывается обратить внимание на ряд проблематичных положений в Судебном кодексе, по которым мы уже подготовили предложения по их изменению.

Однако, у медали есть 2 стороны: думаю, недовольство вызвали те изменения, которые проводятся в течение последних 3-4 месяцев, в частности, раньше назначение председателей судов делались по заранее согласованным, единственным кандидатурам. Сейчас в Высшем судебном совете Армении осуществлена регистрация более 300 кандидатур и их обсуждение, из них были выдвинуты или назначены 30 кандидатур, те же кандидатуры, которые не получили одобрения, возможно, остались недовольны.

-Как известно, недовольство вызвано и тем, что в списках продвижения в апелляционных судах нет никого из действующих судей. Справедливо ли это?

-Не надо искать ответ лишь в белых и черных тонах. Впервые Судебный кодекс предусматривает возможность включения в списки ученых-юристов. Авторы новеллы обосновывают это международным опытом, который свидетельствует об эффективности подобного подхода. Однако, это регулирование должно было быть применено так, чтобы для действующих судей оставалась перспектива их продвижения. По моему, Кодекс должен устанавливать квоты, например, чтобы ученых-юристов в списках было не больше ½.

Составление списков – еще не назначение судьями: списки должны быть утверждены, затем, в 2019-2020 годах будут возможны новые пополнения.

-На ваших встречах в судах часто говорится о преодолении коррупции. Сохраняется ли актуальность этой проблемы и после революции?

-Ответ на ваш вопрос – в тысячах писем, которые мы получаем от граждан. Не могу озвучить конкретную информацию, поскольку не имею на это полномочий на данный момент, однако проблема пока остается актуальной, как и реформы в этой области.

-Насколько объективны параметры оценки судей со стороны Высшего судебного совета Армении?

- Очередная аттестация судей состоится по закону с 1-го января 2019 года – до 1-го января 2024 года, за это время, на основе и мониторинга, будет составляться рейтинг, о чем я попытаюсь рассказать в дальнейшем.

Судебный кодекс в целой главе говорит о системе оценки судей, в то же время, Судебный кодекс позволяет Высшему судебному совету Армении разрабатывать методологию оценки судей и пр.

Соответствующие решения будут приняты осенью, они послужат основой для обективности оценки судей.

- Есть ли возможность исправить ситуацию, в случае назначения недостойного судьи?

- В случае пренебрежения судьи своими обязанностями или нарушения им норм права, к нему могут быть применены методы административного расследования, вплоть до прекращения его полномочий. При назначении судьи противовесом служит институт президента Армении, который может представить возражения и отклонить кандидатуру.