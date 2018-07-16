Премьер-министр Армении принял делегацию Всемирного банка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе со старшим директором Глобальной практики в области управления Всемирного банка Деборой Ветцель.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр отметил важность активного и продуктивного сотрудничества между правительством Республики Армения и Всемирным банком и выразил надежду на то, что происходящие в нашей стране позитивные изменения позволят реализовать новые программы в двустороннем сотрудничестве. Никол Пашинян коснулся приоритетов правительства и запланированных в разных сферах реформ, направленных на борьбу с коррупцией, монополиями, а также развитие экономики, улучшение предпринимательской среды и т.д. Глава правительства подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении сотрудничества с ВБ по этим направлениям.

Дебора Ветцель подчеркнула, что Всемирный банк готов поддержать реализацию государственных программ и способствовать развитию ключевых секторов нашей экономики. Она поприветствовала приверженность правительства реализации институциональных изменений, в том числе по открытому управлению, повышению транспарентности и созданию благоприятных условий для инвесторов.

В ходе встречи собеседники обсудили связанные с развитием сотрудничества между правительством Армении и Всемирным банком другие вопросы.