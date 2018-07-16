Никол Пашинян и Петрос Терзян обсудили дальнейшую деятельность Всеармянского фонда “Айастан”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял временно исполняющего обязанности исполнительного директора Всеармянского фонда “Айастан” Петроса Терзяна.

“Я рад видеть Вас, хотя считаю, что событие, которое привело к нашей сегодняшней встрече, не такое радостное и связано с событиями, происходящими во Всеармянском фонде “Айастан”. Конечно, для нас очень больно, что со стороны директора фонда был совершен неприемлемый поступок, но я также хочу подчеркнуть, что, получив эту информацию, мы не могли поступить иначе, потому что наш принцип заключается в том, что законность в Армении должна быть бесспорной, и здесь не может быть второго мнения. Вообще, в последние годы вокруг фонда была определенная атмосфера недоверия, возможно, это было связано с внутриполитической ситуацией Армении и так далее. Но я надеюсь, в результате этих процессов мы сможем прояснить наше видение будущей деятельности Всеармянского фонда “Айастан”, зафиксировать новые подходы в отношениях, формах взаимодействия между диаспорой и Арменией, и, конечно, фондом”, - сказал Никол Пашинян

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, отметив, что в создавшейся ситуации было бы интересно услышать мнение одного из самых заслуживающих доверия представителей фонда Петроса Терзяна, премьер-министр поблагодарил его за то, что он принял на себя роль руководителя фонда в сложных, не очень благоприятных условиях.

В свою очередь Петрос Терзян отметил: “Для нас эта новость стала большим шоком, потому что в истории фонда ничего подобного не было. Мы твердо привержены тому, что это чистая структура. За последние 26 лет были осуществлены крупные программы, были предприняты огромные усилия для обеспечения чистой деятельности фонда в этой среде, что было очень сложно. Я думал, нам это удалось, пока это дело не было раскрыто”.

Врио исполнительного директора Всеармянского фонда “Айастан” заверил, что они сделают все возможное, чтобы довести деньги своих доноров до своей цели. “Всеармянский фонд “Айастан” важен не только для прошлого, но и для будущего, поскольку у нас есть много дел и планов”, - сказал Петрос Терзян.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с будущей деятельностью фонда.