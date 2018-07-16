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Глава МИД Армении встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом в Нью-Йорке


Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом в Нью-Йорке. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.

«Сегодня армянская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном отправилась в Нью-Йорк. В составе делегации находится также министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. Завтра будет представлен добровольный национальный доклад Армении. В нем представлены шаги и опыт Армении по устойчивому развитию. Это хорошая возможность для страны оценить прогресс, достигнутый в направлении устойчивого развития», - сказал Тигран Балаян.

По его словам, министр иностранных дел Армении сегодня выступит в качестве основного докладчика на конференции «Инвестирование в сфере снижения риска бедствий как средство укрепления стабильного и стойкого общества».




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