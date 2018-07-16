Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе в связи с несчастным случаем на шахте имени Миндели в Ткибули.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме, в частности, говорится: “С глубокой скорбью узнал о случившемся на шахте в Ткибули трагическом инциденте. В этот тяжелый момент выражаю глубочайшие соболезнования Вам и дружественному народу Грузии, направляя слова сочувствия и утешения родственникам и друзьям жертв и желая раненым скорейшего выздоровления”.