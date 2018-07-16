Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Азиатские индексы - 16-07-18


ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22597.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1730.07 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 2814.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 28539.66 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации