Азиатские индексы - 16-07-18

ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22597.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1730.07 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 2814.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 28539.66 пункта.