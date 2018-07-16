Президент Италии в конце июля посетит Армению с государственным визитом

Президент Италии Серджо Маттарелла 30 июля по приглашению президента Армении Армена Саркисяна прибудет в Армению с государственным визитом. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Он проведет встречи с высшим руководством Армении. Это первый визит из Италии на таком уровне в Армению», - сказал представитель МИД.

Это третий визит в Армению на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений с Италией. Первый был проведен в октябре 2012 года на уровне министра обороны, а второй - в 2016 году на уровне министра иностранных дел.

Торговый оборот между Италией и Арменией в январе-мае 2018 года составил 70,8 млн долларов США, что на 42,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.