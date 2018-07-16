В числе жертв взрыва в шахте в Грузии нет армян

В числе жертв взрыва в шахте имени Миндели в Ткибули, западная Грузия, нет армян. Об этом в беседе с Арменпресс сказал представитель посольства Республики Армения в Грузии Арутюн Айрапетян.

По его словам, в городе Ткибули, где произошел взрыв, армян почти нет. 16 июля четыре в результате взрыва в шахте имени Миндели в Ткибули погибли 4 человека. Несколько человек получили ранения разной степени. Детали инцидента пока неизвестны.