Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

В числе жертв взрыва в шахте в Грузии нет армян


В числе жертв взрыва в шахте имени Миндели в Ткибули, западная Грузия, нет армян. Об этом в беседе с Арменпресс сказал представитель посольства Республики Армения в Грузии Арутюн Айрапетян.

По его словам, в городе Ткибули, где произошел взрыв, армян почти нет. 16 июля четыре в результате взрыва в шахте имени Миндели в Ткибули погибли 4 человека. Несколько человек получили ранения разной степени. Детали инцидента пока неизвестны.




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