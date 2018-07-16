Трамп видит возможность для улучшения отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп видит возможности для улучшения американо-российских отношений.
Как передает Арменпресс, об этом он заявил российскому лидеру Владимиру Путину перед началом их первой полноформатной встречи.
"У наших двух стран есть отличные возможности действовать совместно", - сказал, он, отметив, что в последнее время РФ и США не очень ладили.
Он выразил надежду, что удастся найти ответы на накопившиеся в двусторонних отношениях вопросы.
Американский лидер также заявил, что намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным торговлю, военные вопросы, Китай, ядерные вооружения.
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