Трамп видит возможность для улучшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп видит возможности для улучшения американо-российских отношений.

Как передает Арменпресс, об этом он заявил российскому лидеру Владимиру Путину перед началом их первой полноформатной встречи.

"У наших двух стран есть отличные возможности действовать совместно", - сказал, он, отметив, что в последнее время РФ и США не очень ладили.

Он выразил надежду, что удастся найти ответы на накопившиеся в двусторонних отношениях вопросы.

Американский лидер также заявил, что намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным торговлю, военные вопросы, Китай, ядерные вооружения.