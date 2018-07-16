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Путин предложил Трампу обсудить отношения РФ - США и болевые точки в мире


Президент России Владимир Путин признался, что рад встрече с американским коллегой Дональдом Трампом и намерен обсудить с ним отношения РФ - США и мировые проблемы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас продолжаются постоянные контакты - мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире - их достаточно много", - сказал глава российского государства на встрече с Трампом.

Он признался, что рад видеть американского коллегу "на гостеприимной земле Финляндии".

 

 




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