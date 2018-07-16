По инициативе Вруйра Пенесяна, Асмик Папян и Наре Аргаманян выступят в оперном театре «Монте-Карло»

2-3-го сентября в Монако пройдут дни Армении, к 115-летию Арама Хачатуряна. В частности, пламируется концерт с участием оперной певицы Асмик Папян и пианистки Наре Аргаманян. Асмик Папян и Наре Аргаманян выступят в оперном театре «Монте-Карло». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал инициатор и организатор мероприятия «ARMENIAN COLLECTION 2018 MONTE-CARLO» Вруйр Пенесян, по словам которого, место это было выбрано неслучайно.

«Именно в этом зале в 1974 году с концертом выступил Арам Хачатурян. До концерта в фойе состоится выставка фотографий Арама Хачатуряна. Концерт будет благотворительным, в пользу армянских фондов «Помогу» и «Фонд-100». В одной из гостиниц Монако состоится выставка армянской продукции класса люкс. Будут представлены армянские коньяки и вина»,- сказал он.

Директор дома-музея Арама Хачатуряна Арминэ Григорян сказала, что создаетс я великолепная возможность представить великого маэстро в Монако в его юбилейный год.

«Подобная выставка в апреле прошла в Валетте – культурной столице Европы этого года. Экспозиция вызвала большой интерес, и я рада возможности показать ее и в Монако, где бывал и Арам Хачатурян»,- сказала она.

«Рада возможности вновь выступить в театре «Монте-Карло», это одна из жемчужин среди европейских залов. Прозвучат многие произведения, в том числе, Арама Хачатуряна»,- сказала Асмик Папян. Она пела в театре «Монте-Карло» в 2009 году.