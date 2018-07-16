Председатель НС Армении Ара Баблоян принял представителей Республиканского союза работодателей Армении (РСРА)
16 июля Председатель НС Армении Ара Баблоян принял председателя Республиканского союза работодателей Армении (РСРА) Г.Макаряна, члена Совета РСРА А.Багдасаряна, члена клуба “Экономика и предпринимательство” С.Гарибяна, председателя ОО “Ассоциация бухгалтеров малого и среднего предпринимательства” В.Амбарцумяна и члена Совета Л.Чичоян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
Во встрече приняли участие вице-спикер НС М.Мелкумян, председатель Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Х.Арутюнян, члены комиссии А.Саргсян и А.Акопян.
А.Баблоян, приветствуя присутствующих, в частности, сказал:
“Уважаемые партнеры и гости,
позвольте по этому особому случаю приветствовать вас в НС.
Не секрет, что в самых различных сферах общественной жизни наши достижения и успехи обусловлены эффективностью проводимой властями политики в области экономики. В этом плане в вопросах разработки и реализации экономической политики законотворческая деятельность обретает особую важность, так как именно этим обусловлена эффективность проводимой политики, а также возможное обеспечение ожиданий основной части общества. Поэтому достойна похвалы инициатива Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам – комиссия становится своеобразной площадкой для полемики и диалога между разработчиками и реализаторами политики, представителями экономической и академической мысли, с одной стороны, и между депутатами НС – с другой. Это, безусловно, дает положительный результат, и у нас уже есть примеры тому, одним из них является продуктивное сотрудничество экономической комиссии НС с исследовательским центром “Амберд” Армянского государственного экономического университета. Кстати, в практике НС подобное сотрудничество с комиссией в качестве внештатного советника можно считать новшеством. Продолжая данную инициативу, мы с вами являемся сегодня свидетелями того, что очередным проявлением такого подхода Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам стало открытие новой страницы – сотрудничества с двумя другими организациями. Следует констатировать, что сотрудничество комиссии с этими структурами осуществлялось и ранее. Подписание меморандумов придает этому сотрудничеству институциональный характер.
Меморандумы заключаются между Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам, РСРА, а также ОО “Ассоциация бухгалтеров малого и среднего предпринимательства”.
Меморандумы, в числе других механизмов сотрудничества, предусматривают также, что наши партнеры могут выступать с экспертными исследованиями или осуществлять отраслевые исследования по собственной инициативе”.
В заключение Председатель НС пожелал успехов партнерам, выразив уверенность в плодотворности сотрудничества.
По повестке встречи также выступили председатель Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Х.Арутюнян, вице-спикер НС М.Мелкумян.
Поблагодарив за прием и сотрудничество, Г.Макарян отметил, что подписывающие меморандумы организации готовы приложить свои силы и опыт в реализацию законодательных инициатив НС.
В.Амбарцумян, подчеркнув важность эффективного взаимодействия сторон в совершенствовании законодательства, особо отметил большую честь работать с парламентом.В завершение встречи Х.Арутюнян, Г.Макарян и В.Амбарцумян подписали меморандумы о сотрудничестве.