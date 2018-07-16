Государственный министр Республики Арцах принял исполнительного директора Фонда развития Армении

Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян 16 июля принял делегацию во главе с исполнительным директором Фонда развития Армении Арменом Аваком Авакяном.

Как сообщает Арменпресс, Г. Мартиросян выразил удовлетворение поддержкой, оказываемой фондом в экспорте продукции арцахских компаний. Он придал важность дальнейшему углублению сотрудничества деловых кругов Республики Арцах со структурой для эффективной реализации существующего потенциала. Г. Мартиросян также обратил внимание на предстоящие государственные программы, отметив, что был дан запуск новым программам по увеличению объемов производства граната в Арцахе. Государственный министр предложил присутствующим начать исследования рынков, чтобы не было никаких препятствий для дальнейшей реализации программ.

Армен Авак Авакян отметил, что некоторые компании Республики Арцах уже включены в армянские и международные выставки, что дало определенные результаты для этих предприятий. A. Авакян заверил, что продолжит расширять и углублять сотрудничество с местными производителями.

В совещании также принял участие министр экономики и промышленных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян.