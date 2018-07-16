Могерини заявила, что ЕС всегда будет воспринимать США как друзей

Евросоюз (ЕС) всегда будет воспринимать США как друзей, независимо от того, кто находится у власти в этой стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"США есть и будут нашими друзьями. Смена администрации не отменяет дружбу. И я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях", - сказала она.

Отношения между ЕС и США резко ухудшились в связи с так называемой "торговой войной", которую объявил американский президент Дональд Трамп. Вашингтон ввел за последние месяцы импортные таможенные пошлины на целый ряд наименований товаров, поставляемых на американский рынок Европейским союзом, Китаем и другими странами. Эти протекционистские шаги США спровоцировали применение ответных мер и заставили экспертов предупреждать об угрозе возникновения глобальной "торговой войны".