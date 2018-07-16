Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия нового общинного центра в селе Красни
12:38, 16 Июль, 2018
16 июля в селе Красни Аскеранского района Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия нового общинного центра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент выразил признательность Всеармянскому фонду "Айастан" за осуществление проекта.
Бако Саакян отметил символичность того, что общинный центр носит имя Акопа Багдасаряна, который постоянно содействовал Арцаху, принимая участие в деле обустройства и развития страны. Глава государства поприветствовал присутствовавших на церемонии вдову и детей благотворителя.
В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры.