Жара в Армении спала. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, дожди в Армении продолжатся.

На территории РА

Днем 16-го, с 19-21 июля в отдельных районах, ночью и после полудня с 16-18 в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.

С 16-17 июля температура воздуха постепенно понизится на 1-2, а с 18-20 повысится на 6-8 градусов.

В городе Ереван

16-го июля, 17-го июля - ночью и после полудня 19-го июля в отдельных местах города возможен, ночью и после полудня с 16-18 ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 19-го и 20-го июля ожидается погода без осадков.