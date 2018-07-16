Ожидаемый в Армении предвыборный период не может препятствовать переговорному процессу: Тигран Балаян

На встрече в Брюсселе министров ИД Армении и Азербайджана никаких договоренностей о встрече руководителей стран достигнуто не было: встреча носила ознакомительный характер. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Могу лишь сказать, что есть договоренность о продолжении контактов. Была точка зрения, озвученная на неофициальном уровне, будто предвыборный период в Армении может препятствовать переговорному процессу, нужна пауза, после чего переговоры будут продолжеены. Ожидаемый в Армении предвыборный период не может препятствовать переговорному процессу, который будет протекать на основе предложений сопредседателей, и прогрессу в установлении условий, способствующих миру»,- сказал он.

По его словам, в переговорах целью для Армении продолжают оставаться безопасность и вопрос статуса Арцаха.

На вопрос, не видит ли Армения необходимости в усилении динамики переговоров, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян ответил, что армянская сторона никогда не была пассивной, и сейчас также пытается способствовать прогрессу в установлении условий, способствующих миру, чего нельзя сказать об Азербайджане. «Обсуждение условий, способствующих миру, велось везде – самым прямым образом. а именно, исполнение договренностей, достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге, Женеве. Было достигнуто согласие о принятии мер по внедрению механизмов мониторинга выполнения этих соглашений и расследования нарушений перемирия, увеличении возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, возможном возобновлении переговорного процесса по урегулированию конфликта. По этим вопросам есть предложения, однако уже более 2 лет, как Азербайджан препятствует их выполнению»,- сказал он.

В Брюсселе 11-го июля состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Это первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти в Армении и формирования нового правительства.

На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Мнацаканян поблагодарил сопредседателей за организацию встречи и подчеркнул важность мирного процесса и необходимость сохранения динамики переговоров под патронатом организации.

Встреча носила ознакомительный характер и была посвящена ознакомлению с точками зрений сторон.

Мнацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы и в этом контексте придал важность формированию атмосферы, способствующей миру, укреплению взаимного доверия, шагам, направленным на снижение напряженности, неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и отказ от воинственной риторики.

Он подчеркнул, что реальная и конструктивная вовлеченность всех сторон конфликта имеет первоочередное значение для достижения продолжительного мира.

Собеседники обменялись мыслями по поводу вопросов, связанных с переговорным процессом по карабахскому конфликту.

Сопредседатели представили главам МИД Армении и Азербайджана свои программы и дальнейшие шаги.

16-го октября в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

В заявлении говорится:

«На организованной под патронажем сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутствовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной обстановке.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года по всей протяженности арцахско-азербайджанской линии соприкосновения начались ожесточенные вооруженные столкновения между ВС Азербайджана и Армией обороны Республики Арцах. Наиболее ожесточенные бои шли в северном и северо-восточном направлениях передовой линии фронта.

16-го мая президент Армении Серж Саргсян встречался в Вене с комиссаром по внешней политике ЕС Федерикой Могерини, госсекретарем США Джоном Керри, с представителями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во встрече президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева принимали участие госсекретарь США Джон Керри, министр ИД РФ Лавров, госсекретарьФранции по европейским вопросам Арлем Дезир, а также министры ИД Армении и Азербайджана Налбандян и Мамедьяров, послы Игорь Попов (РФ), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андре (Франция), а также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспрчик. Были обсуждены сложившаяся, вследствие грубого нарушения перемирия в зоне Kарабахского конфликта в начале апреля текущего года, ситуация и пути выхода из нее. Представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость неукоснительного исполнения соглашений о перемирии 1994 г. и об укреплении перемирия 1995 г.

Было достигнуто согласие о принятии мер по внедрению механизмов мониторинга выполнения этих соглашений и расследования нарушений перемирия, увеличении возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, возможном возобновлении переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Следующая встреча между президентами Армении, России и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Во время встречи были подтверждены договоренности, достигнутые в Вене. До сих пор эти механизмы не претворены в жизнь.