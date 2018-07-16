Как сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, МИД Армении находится на связи с МККК по поводу возвращения попавшего в плен Карена Казаряна. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 16-го июля. По его словам, кроме того, ведется работа и по другим направлениям.

На вопрос, каким образом информация, распространяемая азербайджанской стороной, будто в Тавуше была предотвращена попытка диверсии, и в плен был взят «армянский разведчик», может касаться Карена Казаряна, который имеет проблемы со здоровьем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян напомнил случай с 77-летним Мамиконом Ходжояном, которого также называли диверсантом, а его здоровью был нанесен такой вред, что даже интенсивная реабилитация по его возвращении не спасла ему жизнь.

Как сообщалось ранее, в соответствии со своим мандатом и полномочиями, Международный Красный Крест ведет диалог со всеми ккомпетентными органами по вопросу оказавшегося в Азербайджане жителя Бердавана Карена Казаряна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МККК Гоар Тер-Акопян.

«Обычно, мы посещаем подобных лиц, оцениваем условия его содержания, делимся сведениями со всеми ккомпетентными органами. Эта работа – в процесс»,- сказала она.

Начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян пишет на своей странице в Facebook, что информация, распространяемая азербайджанской стороной, будто в Тавуше была предотвращена попытка диверсии, и в плен был взят «армянский разведчик», Карен Казарян, 1984 г.р., является дезинформацией. Карен казарян – гражданское лицо, у него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоярельства его попадания на территорию Азербайджана уточняются.