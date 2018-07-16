Заседание Совета старейшин Еревана отложено из-за отсутствия кворума: Объявлен 30- минутный перерыв

Заседание Совета старейшин Еревана, на котором в понедельник должны были избрать мэра города, отложено из-за отсутствия кворума. Объявлен 30-минутный перерыв. Как передает «Арменпресс», вице-мэр Камо Ареян сообщил, что присутствуют лишь 5 членов Совета старейшин Еревана.



"На заседании присутствуют пять членов Совета старейшин. Заседание правомочно, если на нем присутствуют больше половины утвержденных законом членов Совета старейшин», сказал вице-мэр Еревана Камо Ареян.

Руководствуясь регламентом Совета старейшин он объявил тридцатиминутный перерыв.Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку 9 июля, в связи с чем эта должность оказалась вакантной. Маргарян ушел с поста мэра на фоне акций протеста с требованием его отставки. Протестующие обвиняли его в неэффективном управлении. Выборы нового мэра должны были пройти 16-го июля на внеочередном заседании Совета старейшин.В Совет старейшин Еревана в составе 65 членов входят три фракции. Бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) принадлежат 46 мандатов горсовета, фракциям "Елк" (Исход) и "Еркир цирани" (Страна абрикоса), соответственно, 14 и 3 мандата.Единственным кандидатом в мэры является лидер оппозиционной фракции «Еркир цирани» Заруи Постанджян.Фракция "Елк" выступила в субботу с заявлением о том, что не представит своего кандидата на выборах мэра Еревана и не собирается участвовать во внеочередном заседании Совета старейшин. С аналогичным заявлением в воскресенье выступила также фракция РПА.Если членам Совета старейшин не удастся избрать мэра, то, в соответствии с законом "О местном самоуправлении в Ереване", он будет распущен и правительство назначит выборы совета.