Президент США Дональд Трамп считает, что из-за "безрассудства и глупости" США отношения Вашингтона с Москвой сейчас хуже, чем когда-либо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США, и теперь подстроенная охота на ведьм", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter.

Трамп также отметил, что экс-президент США Барака Обама был проинформирован американскими спецслужбами о возможности "российского вмешательства" в выборы, но не предпринял никаких ответных мер, потому что был уверен в победе кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Президент Обама считал, что нечестная Хиллари выиграет [президентские] выборы, поэтому, когда он был проинформирован ФБР о российском вмешательстве, он сказал, что этого просто не может быть и не имеет большого значения, и ничего не предпринял, - подчеркнул Трамп. - А когда я выиграл, это сразу стало иметь большое значение. Началась охота на ведьм во главе с [агентом ФБР Питером] Стрзоком!"

Ранее Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании 2016 года и называли тиражируемые в СМИ сообщения о вмешательстве России в американские выборы фейковыми новостями. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

В понедельник лидеры России и США проведут переговоры в Хельсинки, которые должны начаться около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Ожидается, что президенты обсудят, в частности, ситуацию в Сирии и на Украине.