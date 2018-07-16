Международный Красный Крест ведет диалог по вопросу оказавшегося в Азербайджане Карена Казаряна

В соответствии со своим мандатом и полномочиями, Международный Красный Крест ведет диалог со всеми ккомпетентными органами по вопросу оказавшегося в Азербайджане жителя Бердавана Карена Казаряна. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МККК Гоар Тер-Акопян.

«Обычно, мы посещаем подобных лиц, оцениваем условия его содержания, делимся сведениями со всеми ккомпетентными органами. Эта работа – в процесс»,- сказала она.

Начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян пишет на своей странице в Facebook, что информация, распространяемая азербайджанской стороной, будто в Тавуше была предотвращена попытка диверсии, и в плен был взят «армянский разведчик», Карен Казарян, 1984 г.е., является дезинформацией. Карен казарян – гражданское лицо, у него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоярельства его попадания на территорию Азербайджана уточняются.