Напряженность на передовой в Арцахе довольно спала: Тигран Абрамян

За последнюю неделю напряженность на передовой в Арцахе довольно спала. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абрамян.

По его словам, несмотря на это, ситуация может быстро измениться.

«В течение нескольких часов ситуация может быстро измениться. На данный момент мы лишь можем констатировать, что за последнюю неделю напряженность на передовой в Арцахе довольно спала»,- сказал советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абрамян.

По его словам, шаги Азербайджана ясно ;показывают, что они готовятся к военным действиям.

«Думаю, что имеющаяся ситуация, те глобальные процессы, которые происходят в политической плоскости, а также в военной, пропагандистской, экономической,- показывают милитаристские цели Азербайджана. Будет ли это через 10 дней, через месяц, год – пока не ясно, однако то, что в Азербайджане готовятся к военным действиям, очевидно»,- сказал советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абрамян.

По его словам, среди версий рассматривается и та, по которой Азербайджан готовится к военным действиям сразу ;после чемпионата мира по футболу, однако версий бытует много.

«Некоторые считают, что от возобновления военных действий Азербайджан удерживал чемпионат мира по футболу, проводимый в РФ, не считаться с которой Азербайджан не может»,- сказал он.

Самая большая напряженность на линии соприкосновения началась с 12-го апреля и продлилась полтора месяца. По словам советника президента Арцаха по вопросам безопасности Тиграна Абрамяна, трудно отметить спады и подъемы напряжения, и подобное положение советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абрамян связывает с отсутствием переговорного процесса. По его словам, отсутствие переговорного процесса увеличивает возможность возобновления военных действий.

Что же касается роста напряжения последнего периода, то, по его мнению, не надо связывать это с призывом в армию сыновей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Армении Давида Тонояна. По его словам, Азербайджан ведет аналогичную политику уже несколько десятков лет, а служба в армии сыновей высокопоставленных чиновников соответствует политическим интересам Армении.

По словам советника президента Арцаха по вопросам безопасности Тиграна Абрамяна, активность Азербайджана на передовой обусловлена желанием продемонстрировать определенные вещи международным партнерам.

«Есть проблены с сохранением status quo, Азербайджан пытается доказать, что сохранение status quo невозможно из-за постоянного напряжения»,- сказал он.

Что касается вероятности включения Арцаха в качестве стороны переговоров, то, по его словам, страны-посредники видят такую возможность лишь на втором этапе переговоров, когда начнется разработка пунктов мирного соглашения, а без этого не может быть эффективных решений для Армении и Арцаха.

«Первым бенефициаром темы является Арцах, если он не участвует в переговорах, они не могут быть эффективными, поскольку окончательное решение – за Арцахом»,- сказал он.

Норайр Шогикян