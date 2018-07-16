Путин и Трамп будут беседовать в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС стало известно от организаторов саммита.

Для пресс-конференции Путина и Трампа организаторы отвели Государственный зал. В этом помещении, как правило, устраиваются банкеты по случаю государственных визитов зарубежных лидеров, а также прием в честь Дня независимости Финляндии.

Еще один зал, именуемый Малым государственным или Зеркальным, примет переговоры лидеров в составе делегаций после встречи тет-а-тет. Здесь проводятся торжественные обеды, а также церемония смены правительства. Изначально это был тронный зал императора, где устраивались балы.

Первый пункт программы Путина и Трампа - совместное фотографирование перед беседой - пройдет в Желтом зале. Обычно там президент Финляндии принимает небольшие делегации или, например, послов зарубежных государств.

Президентский дворец находится напротив рыночной площади Хельсинки в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв м. В сентябре 1990 года здесь встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.