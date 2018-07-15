Пашинян видит необходимость в изменениях в армянском футболе
22:25, 15 Июль, 2018
Армянский футбол нуждается в изменениях. Футбольная федерация Армении (ФФА) вскоре будет избирать нового президента. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
Армянские СМИ ранее сообщали о том, что в ближайшее время пост главы ФФА вместо Рубена Айрпаетяна займёт глава СНБ Артур Ванецян.
"ФФА – это независимая общественная организация, и она сама принимает решения, но я надеюсь, что вскоре и там произойдут логичные изменения. Насколько я знаю, скоро ФФА будет выбирать нового главу и я надеюсь, что выборы приведут к изменениям. Очевидно, что изменения назрели, они необходимы футболу", - заявил Пашинян.
Он также отметил, что у армянского футбола есть большой потенциал, и его необходимо актуализировать.
"Прошедший чемпионат мира в России показал, что успеха достигают команды с сильными внутренними первенствами, чего у нас нет. Изменения в футболе должны касаться и этого", - заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении также поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с победой французов на чемпионате мира, поздравил также и Владимира Путина в связи с прекрасно организованным "мундиалем".
Французы в финале чемпионата мира в воскресенье обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2 и стали двукратными чемпионами мира.