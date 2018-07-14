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Блок  «Елк» не  будет участвовать на внеочередном заседании  Совета старейшин Еревана


Блок  «Елк» не  будет выдвигать своего кандидата на пост мэра и не  будет участвовать на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  блока «Елк».

«Блок  «Елк» отмечает важность свободных, справедливых и прозрачных выборов Совета старейшин Еревана. Учитывая тот факт, что выборы  в Совет старейшин-2017 прошли с многочисленными нарушениями и случаями насилия и принуждения, считаем необходимым роспуск нынешнего состава Совета и проведения  в ближайшее время внеочередных выборов», - отмечается в заявлении блока.




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