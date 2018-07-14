Блок  «Елк» не  будет участвовать на внеочередном заседании  Совета старейшин Еревана

Блок «Елк» не будет выдвигать своего кандидата на пост мэра и не будет участвовать на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе блока «Елк».

«Блок «Елк» отмечает важность свободных, справедливых и прозрачных выборов Совета старейшин Еревана. Учитывая тот факт, что выборы в Совет старейшин-2017 прошли с многочисленными нарушениями и случаями насилия и принуждения, считаем необходимым роспуск нынешнего состава Совета и проведения в ближайшее время внеочередных выборов», - отмечается в заявлении блока.