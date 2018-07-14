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Израильская авиация атаковала десятки целей в Газе


Израильская авиация за последний час атаковала десятки объектов палестинских боевиков в секторе Газа, как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  РИА Новости, поводом для него стали ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами с территории сектора Газа.

Удары пришлись по четырем военным комплексам в анклаве. Основной целью бомбардировки армия назвала штаб военизированных формирований ХАМАС  в городе Бейт-Лахии.

Накануне тысячи палестинцев приняли участие в протестных акциях, которые в приграничной полосе переросли в столкновения с военными и попытки прорыва на израильскую сторону. В стычках погибли двое палестинцев и был ранен израильский офицер.

 

 




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