Израильская авиация атаковала десятки целей в Газе

Израильская авиация за последний час атаковала десятки объектов палестинских боевиков в секторе Газа, как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, поводом для него стали ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами с территории сектора Газа.

Удары пришлись по четырем военным комплексам в анклаве. Основной целью бомбардировки армия назвала штаб военизированных формирований ХАМАС в городе Бейт-Лахии.

Накануне тысячи палестинцев приняли участие в протестных акциях, которые в приграничной полосе переросли в столкновения с военными и попытки прорыва на израильскую сторону. В стычках погибли двое палестинцев и был ранен израильский офицер.