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В возрасте 101 года умер внук Генри Моргентау


В возрасте 101 года скончалсяГенри Моргентау III, внук посла США в Османской империи Генри Моргентау(26 апреля 1856г. – 26 ноября 1946 թ.), внесшего неоценимы вклад в дело международного признания  Геноцида армян.

Об этом Арменпресс сообщили в Музее-институте  Геноцида армян.

Писатель и телевизионный продюсер Генри Моргентау III всегда боролся за международное признание Геноцида армян, в частности, со стороны Соединенных Штатов. Он слышал о подлинной истории Геноцида армян во всех его ужасающих подробностях от очевидца, своего дедушки.

В своих интервью и замечаниях Генри Моргентау III постоянно рассказывал информацию, полученную им от воспоминаний его деда. «Мой дед часто говорил, что попытки спасти жизнь армян во время геноцида и создание Ближневосточного комитета милосердия являются максимальными его достижениями».

Генри Моргентау III посетил Армению в 1999 году, в частности - Мемориал Геноцида армян, где он отдал дань памяти погибших. Он участвовал в  захоронении праха с могилы  своего деда в  Стене памяти.

В 2015г. в  Музее-институте  Геноцида армян был открыт кабинет его имени.

 

 




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