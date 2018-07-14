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Британский автомобиль продан на аукционе по рекордной цене


Британский автомобиль «Эстон Мартин»  продан на  аукционе по рекордной  цене – 10 миллионов  фунтов стерлингов. Это самая высокая цена за когда-либо продававшийся на европейских аукционах английский автомобиль. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

В 1961г. во время фестиваля в  Суссексе этот автомобиль купил некий европеец.

Ранее машина принадлежала двукратному  чемпиону F1 Британии  Джиму Кларку.

 




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