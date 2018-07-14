Британский автомобиль продан на аукционе по рекордной цене

Британский автомобиль «Эстон Мартин» продан на аукционе по рекордной цене – 10 миллионов фунтов стерлингов. Это самая высокая цена за когда-либо продававшийся на европейских аукционах английский автомобиль. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

В 1961г. во время фестиваля в Суссексе этот автомобиль купил некий европеец.

Ранее машина принадлежала двукратному чемпиону F1 Британии Джиму Кларку.