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В связи с напряженной ситуацией в Гяндже МО Азербайджана усиливает охрану военных объектов


Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил важность усиления охраны в воинских частях с учетом провокации, осуществленной во втором по значению  городе Гянджа, и поручил усилить охрану военных объектов в  связи с напряженной ситуацией в  Гяндже.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  МО АР. 

«Министр дал конкретные поручения по повышению уровня  охраны и боевой и морально-психологической готовности военнослужащих», - говорится в  сообщении МО. 

10 июля  150-200 представителей «религиозной  группировки» провели акцию в защиту Юниса Сафарова, совершившего   попытку убийства мэра Гянджи Эльмара Велиева и его охранника.

В результате  столкновения  с полицией  от смертельных  ранений колюще-рещущими инструментами  погибли начальник  полиции Гянджи  и замначальника полиции Низаминского района.

В  убийстве  подозреваются граждане  Азербайджана Гасим Фарух Хаганиоглу и БеюкишинРешадМамедлиоглу.  

Напряженность в  Гяндже  не  спадает, каждый день производятся аресты,  по делу  об убийстве офицеров и попытки убийства мэра задержаны   десятки людей.

 




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