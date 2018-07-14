В связи с напряженной ситуацией в Гяндже МО Азербайджана усиливает охрану военных объектов

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил важность усиления охраны в воинских частях с учетом провокации, осуществленной во втором по значению городе Гянджа, и поручил усилить охрану военных объектов в связи с напряженной ситуацией в Гяндже.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МО АР.

«Министр дал конкретные поручения по повышению уровня охраны и боевой и морально-психологической готовности военнослужащих», - говорится в сообщении МО.

10 июля 150-200 представителей «религиозной группировки» провели акцию в защиту Юниса Сафарова, совершившего попытку убийства мэра Гянджи Эльмара Велиева и его охранника.

В результате столкновения с полицией от смертельных ранений колюще-рещущими инструментами погибли начальник полиции Гянджи и замначальника полиции Низаминского района.

В убийстве подозреваются граждане Азербайджана Гасим Фарух Хаганиоглу и БеюкишинРешадМамедлиоглу.

Напряженность в Гяндже не спадает, каждый день производятся аресты, по делу об убийстве офицеров и попытки убийства мэра задержаны десятки людей.