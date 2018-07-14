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Посетивший Азербайджан блогер с армянскими корнями сингализирует о грозящей ему опасности


Белорусский блогер с армянскими корнями Владислав Мосесов сообщает, что его жизни грозит опасность.

Как  передает Арменпресс, об этом он говорит в  видеоматериале, размещенном в своем блоге.

По его словам, 13 июля Азербайджан объявил его в  розыск, а  сам он уже покинул Беларусь.

 

Смотрите  видеообращение  полностью.




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