Посетивший Азербайджан блогер с армянскими корнями сингализирует о грозящей ему опасности

Белорусский блогер с армянскими корнями Владислав Мосесов сообщает, что его жизни грозит опасность.

Как передает Арменпресс, об этом он говорит в видеоматериале, размещенном в своем блоге.

По его словам, 13 июля Азербайджан объявил его в розыск, а сам он уже покинул Беларусь.

Смотрите видеообращение полностью.