После брюссельского визита премьера опасность развязывания войны со стороны Азербайджана снизилась — политолог

По мнению политолога Рубена Меграбяна, после брюссельского визита премьера Никола Пашиняна опасность развязывания войны со стороны Азербайджана в какой-то мере снизилась. Как передает Арменпресс, такое мнение он высказал в ходе встречи с журналистами.

«Думаю, встречи в Брюсселе существенно повысили цену развязывания войны, а встречи Алиева показали, насколько высока эта цена», — сказал Меграбян.

Относительно встречи министров ИД Армении и Азербайджана политолог отметил: она позволяет хотя бы минимально удержать переговорный процесс.

«Достижением является договоренность о продолжении контактов. Говорят, эта встреча длилась около 4 часов. Можно предположить, что обсуждался широкий круг вопросов», - сказал Меграбян.