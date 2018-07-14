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После брюссельского визита премьера опасность развязывания войны со стороны Азербайджана снизилась — политолог


По мнению политолога Рубена Меграбяна, после  брюссельского визита премьера Никола Пашиняна опасность развязывания  войны  со стороны  Азербайджана в какой-то мере снизилась. Как  передает Арменпресс, такое  мнение  он высказал в ходе  встречи с  журналистами.

«Думаю, встречи в  Брюсселе существенно повысили цену развязывания войны, а  встречи Алиева показали, насколько высока эта  цена», — сказал Меграбян. 

Относительно встречи министров  ИД Армении и Азербайджана политолог отметил: она позволяет хотя  бы минимально удержать переговорный процесс.

«Достижением является договоренность о продолжении контактов. Говорят, эта  встреча длилась около 4  часов. Можно предположить, что обсуждался широкий круг вопросов», - сказал Меграбян.




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