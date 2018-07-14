В ближайшие годы повышенные оценки надо привести в соответствие с реальностью — министр ОН

В 2017г. в школах Армении 82% претендентов на медаль с отличием получили золотую медаль, а в 2018г. – 47%. Об этом в Facebook написал министр ОН РА Араик Арутюнян.

«В ближайшие годы повышенные оценки надо привести в соответствие с реальностью, чтобы повысить доверие к образовательной системе и иметь возможность обсуждать предложения по приему в вузы по школьным оценкам», — как передает Арменпресс, написал министр ОН.