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В ближайшие годы повышенные оценки надо привести в соответствие с реальностью — министр ОН


В 2017г. в школах Армении 82% претендентов на медаль с отличием получили золотую медаль, а в 2018г. – 47%.  Об этом в  Facebook написал министр ОН РА  Араик Арутюнян.

«В ближайшие  годы  повышенные  оценки надо привести в соответствие  с реальностью, чтобы  повысить доверие к образовательной  системе и иметь возможность обсуждать предложения по приему в  вузы  по школьным оценкам», — как  передает Арменпресс, написал министр ОН.




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