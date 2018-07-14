В ДТП в Ереване погиб 24-летний мужчина

Близ дома по адресу шоссе Арташесидов96/2 13 июля столкнулись автомашины «Мерседес» и ВАЗ-21011.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в результате столкновения погиб водитель ВАЗ-21011 Геворк Наджарян (1994 г/р).

Проводится расследование.