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В ДТП в Ереване погиб 24-летний мужчина


Близ дома  по адресу шоссе Арташесидов96/2  13 июля столкнулись автомашины «Мерседес» и ВАЗ-21011.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в результате столкновения погиб водитель ВАЗ-21011 Геворк Наджарян (1994 г/р).

Проводится расследование.




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