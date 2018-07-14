Артур Агабекян сообщил об обысках в родительском доме

Экс-премьер Арцаха Артур Агабекян сообщил в Facebook об обысках, проводимых 13 июля в родительском доме в селе МецТагер, а также в соседних строениях, шелковом комбинате и аквапарке «Нор кянк». По его словам, искали помощь, полученную из Армении и из зарубежья в апреле-2016, и другие запрещенные законом предметы.

«Решением суда общей юрисдикции Еревана от 10.07.2018г. удовлетворено ходатайство о проведении со стороны ССС РА обысков, на основании которого 13 июля проведен обыск на 11 юридических компаниях, действующих в ЗАО «Шелковый комбинат», основанный властями Арцаха, в родительском доме в селе МецТагер, а также в соседних строениях и аквапарке «Нор кянк». Согласно указанному решению суда, якобы я присвоил помощь, часть которой передал Манвелу Григоряну», - как передает Арменпресс, написав Агабекян, назвав обвинения против него надуманными.

Арменпресс пытается уточнить подробности в Службе безопасности Арцаха.