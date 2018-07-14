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Артур Агабекян сообщил об обысках в родительском доме


Экс-премьер Арцаха Артур Агабекян сообщил в Facebook  об обысках, проводимых 13 июля в родительском доме в селе МецТагер, а также в соседних строениях, шелковом комбинате и аквапарке «Нор кянк». По его словам,  искали помощь, полученную из Армении и из зарубежья в  апреле-2016,  и другие запрещенные законом  предметы. 

«Решением суда общей  юрисдикции Еревана от 10.07.2018г. удовлетворено ходатайство  о проведении со стороны ССС РА обысков, на основании которого 13 июля проведен  обыск на 11 юридических компаниях, действующих в  ЗАО «Шелковый комбинат», основанный властями Арцаха,  в родительском доме в селе МецТагер, а также в соседних строениях  и аквапарке «Нор кянк». Согласно указанному  решению суда, якобы я присвоил помощь, часть которой передал Манвелу  Григоряну», - как  передает Арменпресс, написав Агабекян, назвав обвинения  против  него надуманными.

Арменпресс пытается уточнить подробности в Службе  безопасности  Арцаха.

 




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