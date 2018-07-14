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«Спайка» не выплатила в госбюджет 2 млрд 45 млн драмов — возбуждено уголовное дело


9 июля из Налоговой инспекции  крупных и средних налогоплательщиков КГД в Следственное  управление  поступили результаты проведенного в ООО «Спайка» предварительного расследования по нарушениям в  период 2015-2018гг. и  недоучтенных налоговых обязательств. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  КГД РА, на основании сообщения в  следственном управлении КГД подготовлены  материалы по ст.180-181 УК РА. Получены фактически  данные о том, что компания «Спайка» с 1 января 2015г. по 30 апреля 2018г.  совершило экспорт 61.084.701 кг помидоров на 18,671,808,672драмов  в страны ЕАЭС – в основном в Россию. 

Как минимум реализация  44.912.368 кг представлена  ответственными лицами компании по достоверным ценам: по декларациям – от 105,28 до 373,43 др. за кг, в то время как в тот период цена как  в  Армении, так  и в  России была  значительно выше.

В результате в расчете налога на прибыль резидента, представленного в налоговый орган за  2015-2017гг. показано на 10,226,412,296 др. меньше, и за указанный период начислено меньше  налога  на  прибыль и в госбюджет не выплачено 2,045,282,459драмов.

По факту  13 июля 2018г. в следственном управлении КГД возбуждено уголовное  дело по ч.2 ст.205 УК РА.

 




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