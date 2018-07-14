«Спайка» не выплатила в госбюджет 2 млрд 45 млн драмов — возбуждено уголовное дело

9 июля из Налоговой инспекции крупных и средних налогоплательщиков КГД в Следственное управление поступили результаты проведенного в ООО «Спайка» предварительного расследования по нарушениям в период 2015-2018гг. и недоучтенных налоговых обязательств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, на основании сообщения в следственном управлении КГД подготовлены материалы по ст.180-181 УК РА. Получены фактически данные о том, что компания «Спайка» с 1 января 2015г. по 30 апреля 2018г. совершило экспорт 61.084.701 кг помидоров на 18,671,808,672драмов в страны ЕАЭС – в основном в Россию.

Как минимум реализация 44.912.368 кг представлена ответственными лицами компании по достоверным ценам: по декларациям – от 105,28 до 373,43 др. за кг, в то время как в тот период цена как в Армении, так и в России была значительно выше.

В результате в расчете налога на прибыль резидента, представленного в налоговый орган за 2015-2017гг. показано на 10,226,412,296 др. меньше, и за указанный период начислено меньше налога на прибыль и в госбюджет не выплачено 2,045,282,459драмов.

По факту 13 июля 2018г. в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РА.