За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 170 раз – произведено более 1500 выстрелов

За период 8-14 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.