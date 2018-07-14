За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 170 раз – произведено более 1500 выстрелов
За период 8-14 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.
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