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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 170 раз – произведено более 1500 выстрелов


За период 8-14 июля на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 170  раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые  задачи.




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